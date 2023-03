Mit Befremden habe ich zum Weltfrauentag in den SN den Artikel über Weckerl Verteilung in Vulva-Form gelesen (SN, 8. März 2023 "Grüne verteilen in Salzburg Weckerl in Vulva-Form"). Sowas von Geschmacklosigkeit habe ich von den Grünen nicht erwartet.

Hätten sie den weiblichen Pflegekräften eine Blume überreicht, Wäre das eine schöne Geste gewesen!









Brigitte Annau, 5101 Bergheim