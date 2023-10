Soviel ich weiß, gehört ja die Salzburg AG uns allen Salzburgern.

Jetzt plötzlich steht uns eine Preiserhöhung beim Gas um ca. 100% ins Haus.

Jetzt stellen wir uns mal vor es machen alle so.

Der Bäcker, der Fleischhauer, der Maler, Installateur, Elektriker, das gesamte Transportgewerbe usw. machen es sich so einfach wie die Salzburg AG.

Hurra du Inflation.

Anstatt im eigenen Haus nach Einsparungen zu suchen, ganz einfach: wir verdoppeln den Gaspreis.

Grüße an den Vorstand der Salzburg AG.



Robert Wernik, 5020 Salzburg