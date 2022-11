Es ist erfreulich, dass viele Besucher/-innen den Bus nützen, um zum Hellbrunner Adventmarkt zu fahren. Es ist weniger erfreulich, dass die Busse am vergangenen Wochenende so überfüllt waren, dass von einem sicheren Transport keine Rede sein konnte. Auch an den Adventwochenenden, die ja nicht überraschend kommen, fährt die Linie 25 nur alle 20 Minuten.

Vielleicht lässt sich das für die nächsten vier Wochenenden ändern.



Theresia Winkler, 5020 Salzburg