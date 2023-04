Hintergrundwissen ist gefragt: S-Link

Am Ende jeder wissenschaftlichen Arbeit findet man die Diskussion. Diese, obwohl es anfangs nicht so scheint, nimmt oft am meisten Zeit in Anspruch. Um eine erfolgreiche Diskussion führen und möglichst viele Standpunkte beleuchten zu können, ist wissenschaftliches Hintergrundwissen essenziell. Je mehr davon, desto besser. Dieses vermisse ich leider bei vielen, inklusive Politikern und Entscheidungsträgern.

Beispiel S-Link: Die meist von Kritikern verwendete Bezeichnung "U-Bahn" ist schlichtweg falsch. Per definitionem: "Eine U-Bahn verkehrt üblicherweise ausschließlich auf einem eigenen Bahnkörper kreuzungsfrei. Die Stromversorgung erfolgt über eine seitlich angebrachte Stromschiene. In der Regel sind U-Bahnwägen wesentlich schwerer als Stadtbahnwägen, da beim U-Bahnwagen sämtliche Räder angetrieben werden müssen."

Daher wird z. B. die U6 in Wien mit Stadtbahnwägen betrieben, denn die eigentlichen U-Bahnwägen wären für die Freiluftstrecke entlang des Gürtels viel zu schwer.

Eine "Stadtregionalbahn benutzt Gleiskörper der Eisenbahn oder Lokalbahn und fährt teils oberirdisch, teils unterirdisch". Nebenbei sei erwähnt, dass die Regionalstadtbahn lediglich drei Kilometer unterirdisch fahren wird, aktuell mehr als 70 Kilometer erfolgt die Strecke oberirdisch, wobei der oberirdische Ausbau und die Anbindung weiterer Städte und Gemeinden möglich und sehr sinnvoll sind.

Somit gebe ich den Kritikern recht: Salzburg braucht keine U-Bahn! Aber: Es ist ja auch keine U-Bahn geplant, sondern die Erweiterung der Stadtregionalbahn, um das seit Jahren bestehende Verkehrschaos endlich zu lösen. Insofern hoffe ich sehr, dass zukünftige Diskussionen (über Ausbildung, Kinderbetreuung, Klimaschutz, Elektromobilität, Gesundheit etc.) auf der Basis fundierten Hintergrundwissens geführt werden, denn sonst drehen wir uns die nächsten Jahrzehnte weiter im Kreis, ohne voranzukommen. Und das täte mir für mich, meine Familie und alle anderen Erdbewohner/-innen sehr leid!



Dr. med. univ. Katharina Medek, 5020 Salzburg