Hunderte andere Tunnel wurden einfach gebaut

Ich bin Befürworter des S-Link und verfolge die fast täglichen Diskussionsbeiträge.

In den letzten Jahrzehnten wurden in Österreich wohl hunderte Straßentunnel bis in die letzten Winkel in verschiedensten Längen gebaut. Über Sinn, Unsinn und Kosten wurde kaum diskutiert. Sie wurden einfach gebaut.

Nach bald 30 Jahren Geburtswehen soll nun endlich ein ca. 3,5 km langer Tunnel für den S-Link gebaut werden, und es formieren sich Verhinderer und Bedenkenträger mit zum Teil abenteuerlichen Ideen.

Einfach lächerlich.

Erwin Pamp, 5020 Salzburg