Idee für effektiven Wolfsschutz

Kürzlich habe ich einen Bildband vom fernen China durchgeblättert und Fotos von der chinesischen Mauer gesehen. Beeindruckende mehr als 6000 Kilometer, durch Wüsten, über Felsgrate und Gipfel zur Abwehr feindlicher Krieger.

Plötzlich der zündende Gedanke, ein Geistesblitz wie bei Wickie: Womöglich diente die Mauer nicht der Abwehr menschlicher Feinde, sondern von Beutegreifern? Wozu das Rad neu erfinden? Eine große europäische Mauer über die Almen als Schutz für unsere Schafe, errichtet von unseren Bauern (mit Selbstbehalt), kofinanziert mit Fördergeldern der EU.

Als willkommene Nebeneffekte a) wird den Chinesen aufgezeigt, dass "Good old Europe" noch lange nicht abzuschreiben ist, b) werden Langzeitarbeitslose in Lohn und Brot geführt, c) finden in den Ritzen zwischen den Steinen etliche geschützte Arten der FFH-Richtlinie ein neues Zuhause.





Christoph Oberleitner, 5733 Bramberg