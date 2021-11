Impfen zum Schutz von Oma und Opa

Unsere Großeltern gehörten zu den Ersten in unserem Land, welche die Corona-Schutzimpfung erhalten haben. Sie sind daher maßgeblich dafür verantwortlich, dass es heute viele Studien und Erkenntnisse über die Impfung gibt. Unsere Omas und Opas haben mit ihrer Entscheidung, sich immunisieren zu lassen, den Nutzen über das Risiko gestellt. Damit haben sie den Grundstein für die folgende Aussage gelegt: Die Impfung wirkt. Dafür sollten wir Enkelkinder uns bedanken. Aber nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Gehen wir impfen. Damit schützen wir unsere Großeltern, wie auch sie es am Anfang der Pandemie mit ihrer Entscheidung sich impfen zu lassen für uns getan haben. Oma und Opa werden es uns nicht nur mit einem Sonntags-Schnitzel danken.

Sebastian Leitl, 5204 Straßwalchen