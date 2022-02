Impfpflicht: Die Kommission ist eingesetzt

Die von der Regierung eingesetzte Kommission scheint mir nicht den Sinn zu erfüllen, den sie haben soll. Ihre Mitglieder wurden aus dem Pool von Gecko und dem Nationalen Impfgremium gewählt. Eine unabhängige Kommission ist diese "neu gebildete" sicher nicht. More of the same. Es wird spannend. Die "Evaluierung" jener in mehreren ähnlichen Gremien eingesetzten "Experten" können wir kaum erwarten! Gibt es in unserem Land keine unabhängigen Personen, mit entsprechendem Wissen. Solche, die dieser Regierung nicht verpflichtet sind, sondern den Bürgern?

Margot Loignegger, 3423 St. Andrä Wördern