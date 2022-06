Impfpflicht, einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer ...

Weiß die rechte Hand, was die linke gerade tut? Die Geschichte ist einzigartig. Die Impfpflicht, Ende des Vorjahres unter ziemlichen, jedoch nie vollzogenen Strafandrohungen und mit großem Pipapo eingeführt, dann per Verordnung bis Ende August ausgesetzt und nun ganz in der Schublade versenkt. Was sagt die Expertenkommission dazu? Die müssen sich ganz schön verschaukelt fühlen. Abgesehen von den Zerwürfnissen und tiefen Gräben, die sich in der Gesellschaft, aber auch in Familien und im Freundeskreis aufgetan haben, muss man sich wirklich die Frage stellen: "Hat sich das alles ausgezahlt?" Haben neue, ins Leben gerufene politische Gruppierungen und Parteien den Herrschenden das Fürchten gelehrt? Will man vielleicht denen mit der Abschaffung den Wind aus den Segeln nehmen, zumal bereits im Herbst die erste Wahl ansteht? Wie auch immer; nun ist die Impfpflicht gegen Corona Geschichte, das heißt, es wurde etwas abgeschafft, das nie wirklich in Kraft war. Tri Tra Tralala, der Kasperl der ist da. Dessen ungeachtet scheint es dem Virus relativ egal zu sein, was die Politik so anstellt, die steigenden Zahlen deuten darauf hin.

Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf