In Linz und Graz gibt es bereits Innenstadttunnel

Bürgermeister-Stellvertreter Auinger geht immer mit dem Kostenargument gegen den S-Link vor, aber hat er bedacht, dass es in Linz und Graz bereits solche Innenstadttunnel gibt, wo Straßenbahnen unterirdisch fahren? Und was hätten die Wiener dazu gesagt, dass die U-Bahn mehr als 250 Milliarden Euro kosten wird und dabei ist das Netz von sechs Linien noch gar nicht fertig? Auch hier hat der Bund mehr als 50 % beigetragen. Und was wäre Wien heute ohne U- und S-Bahnen? Sehen Sie sich die CO₂-Bilanz und die Verkehrssicherheit in Wien an! Nie kam man schneller an sein Ziel als jetzt.







Dr. Wolf Dietrich Zuzan, Verkehrspsychologe, 5020 Salzburg