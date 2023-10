In vielen Städten wird die S-Bahn durchs Zentrum geführt

Die Lösungsvorschläge der Kritiker des S-Links erschöpfen sich in der Wiedereinführung des 10 Minutentaktes der O-Busse. Das ist zwar wichtig, hatten wir aber schon Jahrzehnte lang. Die Staus sind deswegen nicht kleiner sondern grösser geworden. Diese Konzeptlosigkeit wäre nur eine Fortschreibung der vergangenen Jahre. In zahllosen Städten wird die S-Bahn durch das Zentrum geführt und von der Bevölkerung stark angenommen. Niemand würde sie dort infrage stellen, ohne einen Aufstand auszulösen. Natürlich hat die Landbevölkerung bei gleicher finanziellen Beteiligung das Recht, über den S-Link abzustimmen. Schließlich sind die S-Bahnen von Bürmoos, Straßwalchen, Schwarzach St. Veit und Rif in Zukunft davon betroffen.

5020 Salzburg

Wolfgang Wachter,