Initiative "Adnetfelder" hat Boden der Sachlichkeit verlassen

Die Bürgerinfoveranstaltung in Adnet vom 10. 3. 2022 war ein Beispiel, wie sich Bürgerinitiativen selbst disqualifizieren. Wir haben in Österreich eine sachliche, respektvolle und wertschätzende Auseinandersetzung mit anderen Meinungen nie gelernt. Konfrontation, unsachliche und falsche Argumentationen bringen nichts. Deshalb sind viele Bürgerinitiativen auch nicht erfolgreich. Wenn dann noch einzelne Interessen einer oder zweier Familien dahinter stehen und andere dafür mobilisiert werden, dann durchschauen viele diese Absicht. Die Initiative der Adnetfelder ist ein Paradebeispiel dafür. Sie war von Anfang an nie auf konstruktive Zusammenarbeit mit der Gemeinde bzw. der Firma Schlotterer angelegt. Deshalb ist sie auch an sich selbst gescheitert.

Natalie Gruber, 5020 Salzburg