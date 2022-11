Integration sieht anders aus!

Junge Männer kamen und kommen nach Österreich, um hier Schutz zu finden; in ihrer Heimat fühlen sie sich bedroht. Hier nehmen sie zum Beispiel Halloween, um mitten in der Nacht andere Menschen ihrer Sicherheit zu berauben, sie zu gefährden. Für mich sieht Integration anders aus, ganz anders. Und es gibt sie auch, diese Menschen, die zu uns flüchten und sich hier integrieren, die Dankbarkeit zeigen und auch was zurückgeben. Wir dürfen nicht alle in eine Topf werfen oder generell gegen Flüchtlinge sein. Und doch müssen wir endlich hart durchgreifen und jene, die Österreich "sozial missbrauchen", die integrationsunwillig sind, die unsere Werte mit Füßen treten, mit allen rechtsstaatlichen Mitteln zur Rechenschaft ziehen. Strafen sind das eine, Arbeit wäre sinnvoller. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir einerseits in fast allen Bereichen Arbeitskräfte suchen, andererseits aber hunderte junge Männer herumlungern lassen. Wenn wir sie schon nicht aus Österreich rausbringen, dann braucht es hier Regeln, die verhindern, dass arbeitsfähige Menschen in der sozialen Hängematte baumeln und Zeit haben, Böller auf andere Menschen zu werfen. Ja, Österreich bietet Sicherheit, es muss aber auch klar sein, dass man hier dafür zu arbeiten hat, dass das auch so bleibt. Punkt!



Günter Österer, 5020 Salzburg