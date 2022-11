Die Polizei ist für viele Jugendliche ein Feindbild

In Linz suchten junge Männer - viele Syrer und Afghanen - bewusst die Konfrontation mit der Polizei. Die Politik fürchtet um die Sicherheit.

Die Gewalteskalation in der Linzer Innenstadt zu Halloween und am Allerheiligentag lässt in der Politik die Alarmglocken schrillen: Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) kündigte am Mittwoch an, den Landessicherheitsrat einzuberufen, um sich ein umfassendes Bild der Sicherheitslage machen zu können. Das Gremium dürfte am Freitag zusammentreten. Unabhängig davon beauftragte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) den oberösterreichischen Landespolizeidirektor Andreas Pilsl und Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter, einen Sicherheitsgipfel mit dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) einzuberufen.

130 von 200 Randalierern ...