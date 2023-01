Ist die Ausdünnung des Obus-Takts Absicht?

Wer spricht es bitte endlich mal öffentlich aus? Könnte es nicht sein, dass die ganzen von der Salzburg Verkehr GmbH angeführten Argumente hinsichtlich Krankheit und fehlendem Personal so gar nicht stimmen und die seit Monaten herrschende Ausdünnung des Verkehrstakts bewusst durchgeführt wird, um die Fahrgäste so lange zu zermürben, bis sie klaglos und ohne zu murren den 15-Minuten-Takt in allen Obussen akzeptieren und hinnehmen?

Denn so kann man ja die Personalkosten wunderbar reduzieren und den Jahresgewinn prima steigern.

________________________________________

Kurt F. Fuchs



