Fußball der Frauen ist großartig, allein es fehlt an Wertschätzung und Unterstützung" titelt Karin Zauner (SN v. 18. 7.). In der gleichen Ausgabe titelt die Sportseite "Laura vor der Karrierekrönung". Die Wertschätzung begänne ganz einfach damit, so wie immer bei den Männern auch der Frau den Nachnamen in der Berichterstattung zu geben. Der bloße Vorname führt schon wieder zur Verniedlichung des Frauenbildes im Fußball, da kann sich Karin Zauner den Finger wund schreiben.

Michael Gersdorf, 5020 Salzburg