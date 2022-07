Fußball-EM: Das Spiel der Frauen ist großartig, allein es fehlt an Wertschätzung und Unterstützung

Wenn der Fußball-Experte in der Redaktion von einem "wirklich guten Spiel" spricht, sagt das viel aus, ändert aber noch nichts an den Bedingungen.

Den Aufstieg von Österreichs Fußballerinnen in die K.-o.-Runde der Europameisterschaft sahen durchschnittlich 839.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit der Quote erreichte ORF 1 einen Marktanteil von 41 Prozent, bei den 12- bis 49-Jährigen waren es sogar 44 Prozent. Wenn am 21. Juli das österreichische Frauen-Nationalteam auf jenes aus Deutschland trifft, kann darauf gewettet werden, dass das Spiel einen Zuschauerrekord im Frauenfußball erzielen wird. 2017 waren es beim Halbfinale der Österreicherinnen gegen Dänemark 1,21 Millionen Menschen gewesen. Alles bestens bei den Fußballerinnen? ...