Ist der Nahverkehrsplan zum Scheitern verurteilt?

Am 11. Oktober präsentierte uns die Politik den Nahverkehrsplan für die Stadtregion Salzburg bis 2027. Darin wird viel am Obus-Netz herumgebastelt, die städtischen Autobuslinien haben die Planer dabei komplett übersehen. Wäre es nicht schön, wenn Fürstenbrunn endlich eine schnelle Anbindung zur S-Bahn hätte? Warum warten die Bewohner der Rennbahnsiedlung seit

60 Jahren vergebens auf eine Busverbindung?

Außerdem will niemand auf irgendwelche Verbesserungen in vier Jahren hoffen, während sich die Fahrgäste seit einem Jahr den 10-Minuten-Takt beim Obus wieder herbeisehnen und weiter enttäuscht werden.

Ankündigungen dürfen keine leeren Versprechen sein, es sollten konkrete Taten mit realisierbaren Maßnahmen folgen. Am Fahrermangel wird wohl das ganze Konzept scheitern und was kommt dann? Der in Salzburg gewohnte Stillstand.



Dipl.-Kfm. Sebastian Krackowizer, D-82447 Spatzenhausen