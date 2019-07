Alexander Purger stellt die richtigen Fragen. (SN vom 1. Juli) Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, die Dinge zu Ende zu denken. Was passiert, wenn Österreich kein Heer mehr hat? Da es auf der Erde und bis in den nahen Weltraum kein Fleckchen gibt, wo nicht wenigstens ein Staat seine Macht hinprojiziert, wird kein militärloses Loch in Europa bleiben. Ein oder mehrere Staaten werden diese Aufgabe übernehmen, offiziell oder inoffiziell. Offiziell, per Vertrag wäre eine Lösung. Island macht das so. Gehört zur NATO, stellt sein Territorium zur Verfügung, hat aber keine eigene Armee. Costa Rica hat kein Militär, duldet aber große Verbände der USA auf seinem Territorium. Irland hat eine winzig kleine Armee, aber jeder weiß - unausgesprochen - das unter dem Schutzmantel der NATO, sprich Großbritannien. Das ist schon eher die inoffizielle Lösung. Welche Richtung soll also eingeschlagen werden? Wer stellt diese Fragen? Wer treibt die Politik mit sachlichen Argumenten in die Enge?





Reinhold Sulz, 1210 Wien