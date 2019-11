Kampf um den Rotkreuz-Parkplatz

Heiß umfehdet, wild umstritten - liegt er in der Altstadt Mitten: 600.000 Euro jährlich bringt er dieser Rettungsorganisation - Geld, das zwar von den Altstadtbesuchern aufgebracht wird, aber der Stadt eine Subvention gleicher Höhe erspart. So ist es auch verständlich, dass Bürgermeister Preuner dagegen ist, diesen Parkplatz mitten im Zentrum aufzulassen.

Die SN berichten am 16. 11. von einem "Statement der Unternehmerschaft: Knapp 90 Prozent sind gegen eine Auflassung" - na ja:

Befragt wurden 346 im Nahbereich, geantwortet haben davon zirka 65 (!) - angesichts der 1000 (oder mehr) Altstadtbetriebe wohl eine etwas gewagte Behauptung!

Die Altstadt braucht die Erweiterung der Mönchsberggarage - keine Frage - und die große Mehrheit der Altstadtunternehmer wäre wohl auch dazu bereit, dafür den dort nicht wirklich passenden - und den Obus immer wieder störenden - RK-Parkplatz zu opfern - und gegebenenfalls auch zu akzeptieren, dass eine echte Verkehrsentlastung der Innenstadt nur dadurch erreicht werden kann, dass der Transitverkehr durch das Neutor beendet wird.

Auch Bürgermeister Preuner sollte sich vielleicht Gedanken darüber machen, ob es wirklich Aufgabe der Altstadtbesucher sein soll, durch happige Gebühren am RK-Parkplatz das Rote Kreuz zu finanzieren!?





Helmut Hintner, 5020 Salzburg