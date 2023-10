Arroganz pur werfe ich der Salzburg AG vor. Sie schickt mir eine Anforderungskarte über 21 Freistunden bei Verlängerung meines Vertrags. So weit, so gut. Nur muss ich die Rücksendung der Karte mit Porto 95 Cent freimachen. So ein großes Unternehmen kann es sich nicht leisten, auf das Porto zu verzichten?

Liselotte Leikermoser, 5071 Wals-Siezenheim