Kein Miteinander auf der Straße

Sehr geehrter Hr. Dr. Dreier-Andres! Für Ihren Leserbrief "Autofahrer nehmen keine Rücksicht" (10. 9. 2019) allen Respekt zu zollen sehe ich mich veranlasst, doch auch Fußgeher und Radfahrer zu rügen.

Ich bin Einsatzfahrer einer Blaulichtorganisation. Hier, wohlgemerkt, nicht zum Gaudium unterwegs. Erst in der Vorwoche passiert: Kreuzung Rudolf-Biebl-Straße-Ignaz-Harrer-Straße. Ich biege von der Biebl-Straße Richtung CDK, also Richtung Salzburg-Mitte ab, Fußgängerampel auf Rot.

In aller Gemütlichkeit, obwohl wir mit Blaulicht und Dauer-Martinshorn auf der Straße daherkommen, gehen drei Personen, Alter sicher über 20 Jahre, über den Zebrastreifen, von der Schumacher-Straße kommend in Richtung Rudolf-Biebl-Straße. Ich halte an, keine der drei Personen macht nur irgendwelche Anzeichen, schneller zu gehen oder stehen zu bleiben. Nun kommt es. Einer der drei dreht sich, da hinter uns ein Autofahrer die Hupe zusätzlich noch betätigt, ganz provokant zu uns her und zeigt hochgestreckt den Mittelfinger.

Nicht, dass ich der Meinung bin, diesem fingerauslüftenden Herrn auch nur irgendwelche Gedanken nachzuwerfen. Da ich annehme, Sie, Herr Dr. Dreier-Andres, würden dieses nicht gerade nette Handzeichen nicht benutzen oder gar zeigen, möchte ich nur darauf hinweisen, dass es sich heutzutage leider um eine total danebenlaufende "Straßenkameradschaft" und um völlig entgleitendes "Benimm dich!" im Straßenverkehr handelt. Also geht es, wie eben bei vielen Einzelpersonen, offensichtlich nicht nur um schlechte Erziehung. Schade!

Daher bitte nicht alle Autofahrer in einen Topf werfen.

Auch wir Einsatzfahrer machen es nicht, die wir es aber oftmals eiliger hätten als andere Verkehrsteilnehmer. Herzlichen Dank für das Aufzeigen und bitte meine Meinung dazu nicht zu persönlich nehmen.





Helmut Pachler, 5400 Hallein