Keine Alternative zum S-Link

Gegner und Skeptiker machen es sich einfach, sie führen negative Floskeln und Schlagwörter ins Feld, ohne echte Alternativen aufzuzeigen. Zu Hause vor dem Fernseher ist jeder Schiedsrichter und Spitzensportler zugleich. Prüfen wir doch kurz die Alternativen.

Die Lokalbahn an der Oberfläche, eine Garnitur der SLB hat 30 m bzw. 40 m, bis zu drei Garnituren bilden einen Zug, damit reden wir von bis zu 120 m. Die SLB verkehrt zur Hauptverkehrszeit im 15-min.-Takt, heißt alle 7,5 min. fährt ein Zug. Damit wäre die Stadt an der Oberfläche alle 7,5 min. lahmgelegt. Eine künftige weitere Angebotsverdichtung oder Verlängerung der Züge wäre damit ausgeschlossen. Die Züge dürften so an der Oberfläche gar nicht verkehren und wenn, dann müssten sich diese von Ampel zu Ampel durchkämpfen, die Reisegeschwindigkeit wäre damit erst recht im Keller - für alle Verkehrsteilnehmer!

Nur der S-Link als Herzstück einer pulsierenden Regionalstadtbahn kann all dies erfüllen.



Gregor Watzl, 5201 Seekirchen