Keine Alternative zum S-Link

Eine U-Bahn würde zwischen Hauptbahnhof und Mirabellplatz pendeln? Und ja, dies würde absolut keinen Sinn machen! Das Projekt der unterirdischen Verlängerung der Salzburger Lokalbahn ist also keine U-Bahn, auch endet der S-Link nicht am Mirabellplatz, dieser ist nur das erste Zwischenziel. Wie der Website www.s-link.at klar zu entnehmen ist, ist das Projekt weiter bis Salzburg-Süd, Anif, Hallein definiert. Dass man ein so großes Projekt in Abschnitte teilt, sollte jedem verständlich sein. Skeptiker führen an, dass das Projekt "ja nur bis Mirabell" genehmigt sei, ja - der erste Bauabschnitt, damit kann dieser gleich gebaut und danach sofort für den Verkehr freigegeben werden, dabei hat sich doch jemand etwas gedacht! Die Alternative wäre, es müsste alles fertig gestellt werden und erst dann - also irgendwann 2027/2028 könnte man den S-Link nutzen. So kommt der erste Abschnitt den Fahrgästen so schnell wie möglich zugute.

Gregor Watzl, 5201 Seekirchen