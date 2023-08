Keine Hilfe von der Hausverwaltung bei Rauchern

Guten Tag, der Leserbrief von Kevser Yönyül ("Wenn Nachbarn zur Zigarette greifen") sagt alles über die Problematik von Rauchern auf den Balkonen - meistens unter einem - der Rauch und Gestank geht ja immer nach oben. Da Raucher und Raucherinnen uneinsichtig sind , wird sich das Problem nicht beseitigen lassen. Es hilft auch nichts wenn in der Wohnung geraucht wird, da man dann beim Lüften der Wochnung die volle Ladung Gestank abbekommt. Es wird meistens am Balkon geraucht da sie den Gestank nicht in der eigenen Wohnung wollen. Hilfe seitens der Hausverwaltungen kann und darf man sich nicht erwarten, siehe auch bei einem Gerichtsurteil in Leoben.

Roman Seitz, 8700 Leoben