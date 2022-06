Kirche kann jung und lebensnah sein

Die Firmung unserer jüngsten Tochter hat mein Herz berührt. Wie tröstlich, dass ich "meine" Kirche auch so erleben darf: offen, kritisch, anerkennend, weiblich, diskussionsbereit, herzlich, unterstützend, mitfühlend. Das Fest fand in einer Kirche statt, in der gleichzeitig Spenden für die Ukraine gesammelt wurden. Mit Firmspender BV Harald Mattel, der sich für das Kennenlernen der Jugendlichen (und auch deren Eltern!) extra Zeit nimmt, die Jugendlichen stärkt und Gott u. a. in der hebräischen Form als "die Lebenshauch" anspricht.

Mein allergrößter Dank gilt aber dem Team des Jugendzentrums YoCo, das unsere Tochter auf die Firmung vorbereitet hat. Im YoCo erleben die Jugendlichen und auch wir Eltern, dass die katholische Kirche jung und lebensnah sein kann, fröhlich und diskursbereit, für alle offen. Herzlichen Dank an Barbara Baumgartner, Markus Zeiler und Eva Lindenthaler für eure Begleitung!

Hoffentlich muss das YoCo niemals wieder um den Erhalt in der Gstättengasse bangen!



Susi Steidl, 5061 Elsbethen