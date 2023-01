Kirche verharrt in der Vergangenheit

Der Grund für meinen Austritt aus der katholischen Kirche war nicht der Kirchenbeitrag, sondern der Umstand, dass es diese Kirche bis heute nicht geschafft hat, sich auch nur annähernd jener Realität zu nähern, in der die Menschheit lebt; ganz abgesehen von den Skandalen und Missbrauchsfällen. Speziell die "Führung" dieser Kirche versteht es nicht, Frauen und Männer völlig gleich zu behandeln, versteht es nicht, dass zum Beispiel die gezeigte Jungfrauenweihe im Dom oder die geplante Gastronomie in der Andräkirche kaum wer versteht. Beim Kirchenbeitrag fällt auf, dass diese Kirche eben die Menschen nicht gleich behandelt, wie Jesus und Gott es sicher tun. Anstelle einfach einen fixen Beitrag - sagen wir mal 100 Euro pro Jahr - zu verlangen, pflegt man einen bürokratischen Aufwand sondergleichen, um nur ja von jedem so viele Daten wie möglich zu erfahren und eben nach dem Einkommen zu berechnen; man vergisst völlig, dass jeder Mensch nackt von Gott kommt und nackt zu diesem zurückkehrt. Millionen von Menschen würden wieder eintreten, würde sich die Führung der Kirche endlich der Zeit anpassen, gerecht und umsichtig auftreten; tut sie nicht, sie verharrt in ihrer Vergangenheit und verliert dadurch immer mehr Menschen. Doch diese verlieren nicht Gott, da bin ich mir sicher!



Günter Österer, 5023 Salzburg