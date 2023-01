Kirchenaustritte: "Viele kommen gut ohne Religion aus"

Rekord an Kirchenaustritten in Österreich: Der Religionswissenschafter Franz Winter analysiert den im Vorjahr verzeichneten Höchstwert.

Noch nie haben derart viele Menschen in Österreich der katholischen Kirche den Rücken gekehrt wie im Vorjahr: Laut der am Mittwoch veröffentlichten Kirchenstatistik sind 2022 insgesamt 90.808 Personen ausgetreten. Die bisherige Höchstmarke aus dem Jahr 2010 mit 85.960 Austritten wurde damit deutlich übertroffen.

"Wir haben es hier mit einem grundsätzlichen Bedeutungsverlust traditioneller Religionen zu tun, der schon seit zwei Jahrhunderten in Europa in unterschiedlichster Entwicklung erkennbar ist", analysierte Religionswissenschafter Franz Winter von der Universität Graz. Was Österreich im ...