Knalleffekt - Der Schuss ging nach hinten los!

Mit der Karikatur "Knalleffekt" begleitet Wizany die Berichterstattung "Wahl-Eklat der SPÖ" (SN, 6. Mai). Manfred Perterer übertitelt seinen Leitartikel "so macht sich die SPÖ endgültig lächerlich" und bringt damit klar zum Ausdruck "der Schuss ging nach hinten los". Aus dem ganzen Geschehen gehen der von Marlene Svazek so verteufelte Journalismus und Pamela Rendi-Wagner als Sieger hervor. Martin Thür hat aufgezeigt, wie man verantwortungsvoll mit einer Wahl umgeht. Was für einen Zweckerlverein nach dem Vereinsgesetz klar vorgeschrieben ist, müsste auch für die SPÖ gelten. Pamela Rendi-Wagner wurde von der Politikwissenschaft vorgeworfen, sie hätte das Handwerk der Politik nicht erlernt, nur ihr Bestreben lag nicht im Intrigieren und somit konnte sie im aalglatten Geschehen nicht Fuß fassen. Das Geschehen ist ein Ruf nach mehr Menschlich- und Aufrichtigkeit in der Politik. Es mag hoffnungslos naiv anmuten, geht es hier doch um Macht und Interessen. Da darf man es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen oder doch. Ein Intrigantenstadl ist der Totengräber der Demokratie.





Helmut Auer, 5071 Wals