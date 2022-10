Körper und Freiheit von Frauen sind nicht nur im Iran in Gefahr.

Frau Karin Zauner verfasste am 17. Oktober zu diesem Thema einen wunderbaren Bericht, dem man nur vollinhaltlich zustimmen kann. Ich hoffe, sie bleibt an diesem Thema dran, denn diese Gefahr ist mindestens so groß wie die Klimaerwärmung.

Ich war zum Beispiel schockiert, dass 56 Prozent der Österreicher/-innen einen Bundespräsidenten wählen, der sagt, es wird die Zeit kommen, wo wir alle österreichischen Frauen bitten werden müssen aus Solidarität mit dem Islam Kopftuch zu tragen.

Was daraus wird, sehen wir täglich in den Nachrichten aus dem Iran. Ich bin aber unserem Bundespräsidenten nicht böse, denn er hat nur die Wahrheit gesagt und es liegt an uns, daraus die richtigen Lehren zu ziehen. Eigentlich müssten wir ihm dankbar sein, uns die Augen geöffnet zu haben.

In den 1970er Jahren hatten die Frauen im Iran unter dem Schah gleiche Chancen auf Bildung und auch keinen Kleider oder Kopftuchzwang. Es waren gerade die gebildeten Frauen aus den Universitäten, welche sich den Tschador überwarfen und das Kopftuch aufsetzten, um diesen aus dem Land zu jagen.

Genau solche Verhältnisse wie im Iran möchte ich in Österreich und in Europa nicht. Ich will keinen katholischen Kirchenstaat, aber noch viel weniger einen islamischen. Ich will auch als alter weißer Mann gleiche Bildungschancen für Frauen und auch Frauen ohne Kopftuch.

Deswegen ist mir beim Wahlergebnis zu unserem Bundespräsidenten nur der Satz eingefallen "Wehret den Anfängen."

Übrigens, dass muslimische Frauen ihren Glauben auch ohne Kopftuch leben können, beweist unsere Grüne Justizministerin Alma Zadic.



Hans Haberl, 5151 Nußdorf Kleinberg