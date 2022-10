Körper und Freiheit von Frauen sind nicht nur im Iran in Gefahr

"Ich rolle wie ein Kegel voller Wut durch das Leben", schreibt die iranische Freundin. Und was hat das mit uns zu tun?

Die WhatsApp-Nachricht hat es in sich: "Es fällt mir immer schwerer, Ungerechtigkeiten und Gewalt als gegeben hinzunehmen, ich rolle wie ein Kegel voller Wut durch das Leben. Wie kann ich die Medien und die Menschen in Österreich aufrütteln, worum es geht?" Meine Freundin ist Iranerin, hat in Österreich studiert, einen sehr guten Job, ist mit einem Österreicher verheiratet, Vollblut-Österreicherin und Vollblut-Iranerin in einer Person. Ich habe sie bislang nur optimistisch erlebt - auch in schwierigen Zeiten. Ihre aktuelle Traurigkeit, Ohnmacht und Unruhe erschrecken mich.

Was aber haben wir in Österreich und Europa mit den Iranerinnen zu tun? Natürlich berührt uns der Tod der jungen Mahsa Amini, die nach ihrer Festnahme wegen eines falsch getragenen Kopftuchs gestorben ist. Selbstverständlich verspüren wir Solidarität mit den seither protestierenden Menschen im Iran gegen die Repressalien der Mullahs und wir verabscheuen die brutale Gewalt gegen jene, die schlichtweg nur freier leben wollen.

Aber darüber hinaus? Es gäbe einiges zu hinterfragen. Etwa, warum iranische Frauenaktivistinnen gerade drängende Fragen nicht nur an ihre Unterdrücker, sondern an Politikerinnen in Europa haben. Warum in den vergangenen Jahren immer wieder europäische Politikerinnen in den Iran gereist sind und sich dort mit Kopftuch haben fotografieren lassen. Muss eine europäische Politikerin tatsächlich zwei Tage lang mit Kopftuch an der Seite des iranischen Präsidenten marschieren, wie es die damalige schwedische Handelsministerin Ann Linde getan hatte? Das hat nichts mit Achtung zu tun, sondern legitimiert eine unterdrückendes Regime, einen Kleiderzwang mit aller Gewalt durchzusetzen. Gesetzestreue, Achtung, Respekt und Toleranz gegenüber den Kulturen und Religionen - mit diesen Schlagworten rechtfertigen Politikerinnen ihre Unterwerfungen. Das richtige Wort ist aber Heuchelei. Die bekannte CNN-Journalistin Christiane Amanpour, die selbst iranische Wurzeln hat, hatte sich im September geweigert, den iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi mit Kopftuch zu interviewen, worauf er das Interview verweigerte. Es geht auch so.

Wir müssten uns besser informieren, uns solidarisieren, gefahrlos den Protest der Iranerinnen hierzulande unterstützen, um auch in Europa Druck auf die Politikerinnen und Politiker aufzubauen, mehr zu tun. Denn letztlich geht es um alle Frauen, denn egal ob Kopftuchzwang oder Abtreibungsverbot beziehungsweise Unterdrucksetzung von Frauen - siehe etwa Polen, Ungarn, Südkorea - die Körper und Freiheiten von Frauen werden stetig ein stärker umkämpftes Feld für religiöse Fundamentalisten und Ultrakonservative - nicht nur im Iran.