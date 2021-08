Kontrolle des Grünen Passes

Endlich, die Inzidenzzahlen, sowohl in Österreich, als auch in Italien, lassen es zu. Es ist Sommer 2021 und wir können es endlich wagen, in unserem geliebten Italien Urlaub zu machen. Gewissenhaft bereiten wir (meine Frau und ich) uns vor. Grüner Pass ist schon auf dem Handy, die Registratur mit dem offiziellen Formular des italienischen Tourismusministeriums ist durchgeführt. Los geht's, zwei Ein- und Ausreisen, insgesamt vier Hotels in vier Kommunen, 20 Tage Aufenthalt, Strand, Lokale, Geschäfte, Restaurants, nichts wird ausgelassen.

Die Enttäuschung ist groß, kein einziges Mal will irgendwer, irgendetwas von uns sehen. Grenze, Pordenone, Comacchio, Riccione, Rimini... überall ist die Hölle los, wir werden einfach ignoriert. Keiner will den Grünen Pass, geschweige die Einreiseregistrierung sehen. Na, macht ja nichts, ist halt doch nicht so genau. Es gefällt uns trotzdem, schweren Herzens treten wir wieder die Heimreise an. Endlich, an der Grenze zu Österreich, werden wir zu einem Kontrollpunkt umgeleitet, jetzt aber brauchen wir den Grünen Pass! Mitnichten, der Beamte winkt uns einfach durch. Am Abend geht's erschöpft noch zum Wirten in Salzburg. Im Gastgarten werden wir angehalten, Grüner Pass bitte, Registrierung, na bitte, wir brauchen ihn endlich doch noch, den Grünen Pass, ein Stein fällt uns vom Herzen! Die schlamperten Österreicher!?

Franz Unterholzner sen., 5020 Salzburg