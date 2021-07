Corona: Schaffen wir es ohne Impfpflicht?

Wird der Stich in den Oberarm zur Pflicht? Die Bundesregierung sagt offiziell: Nein. Doch mittlerweile vergeht kaum ein Tag ohne Wortmeldungen, die die Debatte anheizen. Und: Die Zahl der Neu-Impfungen sackt immer weiter ab.

143.640 Menschen. So viele ließen sich in Österreich an einem Tag impfen - es war der 2. Juni, ein Mittwoch. Dieser Tag markiert den Höhepunkt des Covid-Impfgeschehens in Österreich. Zumindest bisher. Denn seither gingen die Zahlen langsam, aber sicher zurück. Und in der vergangenen Woche kamen kaum noch 50.000 Impfungen pro Tag dazu. Und: Der Großteil sind Zweitimpfungen. Nur noch vielleicht 10.000, bestenfalls 15.000 bisher Nicht-Geimpfte entschlossen sich zuletzt zum Stich in den Oberarm.

Die Frage, die ...