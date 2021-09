Kontrollen werden ignoriert

Für den Kurzurlaub in Italien braucht es den Grünen Pass sowie eine Registrierung. Ha, weder auf der Hinfahrt, noch dort im Hotel bzw. in allen Lokalen und Geschäften, auch nicht auf der Rückfahrt hat sich auch nur irgendwer für diese Dokumente interessiert. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit einer Registrierung zwecks allenfalls folgendem Contact Tracing - gibt es nicht.

Ähnliches hörte ich von in Kroatien, Slowenien und Ungarn urlaubenden Freunden. In Italien/Caorle hatte ich den Eindruck, es gäbe diese Viruskrise gar nicht. Und hier in Österreich wundert sich die Politik (wirklich?), dass die meisten Neuinfektionen von Rückreisenden eingeschleppt worden sind. Nein echt jetzt? Wir machen es hier in Österreich ja recht gut und engagiert, wir wissen aber auch, dass es in den östlichen und südlichen Nachbarstaaten nicht wirklich funktioniert. Und trotzdem dürfen wir alle dorthin reisen, egal aus welchem Grund. Und wir dürfen vollkommen unkontrolliert zurückkommen.

Das verstehe noch einer, ich schaffe das nicht mehr, tut mir leid.

Günter Österer, 5020 Salzburg