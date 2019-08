Kurzzeitgedächtnis beeinflusst die Wahlentscheidung

Parteien und deren Medien bedienen sich dieser oben genannten Tatsache und versuchen so ihren Wahlkampf den Wählerinnen und Wählern anzubieten. Programme von einigen Parteien bestehen nur aus Schuldzuweisungen und Fehlersuche bei den anderen, billig aber effektiv! Die einen bedienen sich mit Fake-News und Halbwahrheiten und veröffentlichen geheime Daten und Videos, die ja einfach "vorliegen" oder "zugespielt" wurden. Die anderen brauchen für ihre Wahlkampagnen Bücherschreiber, selbsternannte Experten und Quereinsteiger.

Im Langzeitgedächtnis schlummern aber auch Daten früherer Koalitionen, die, den jetzt erwähnten Postenschacher, als legal empfunden haben. Auch die Besetzungen von Ex-Politikern einer politischen Partei in russischen Konzernen sind bereits in Vergessenheit geraten, obwohl es hier um Geheimnisträger handelt und von einer Weitergabe geheimer Daten gesprochen werden könnte. Hier hätte das Wort "Sumpf" seine Berechtigung!

Die einen fordern, dass das "Bargeld" in die Verfassung gehört! "Blödsinn" sagen die anderen und wollen das "Verbot von Altersdiskriminierung" in der Verfassung verankert sehen - was eigentlich schon in der Verfassung steht und alle angeht und lautet: "Die Würde des Menschen ist unantastbar!" Eine Vorgabe, die bei den meisten politischen Parteien und deren Wahlkampfverantwortlichen noch nicht angekommen zu scheinen mag, aus Liebe zur Macht!

Mündige Bürgerinnen und Bürger wählen Inhalte aus den Parteiprogrammen, die das Leben und Überleben aller Menschen in einer Demokratie möglich machen. Sie können selbst entscheiden, was nur "Wahlzuckerl" sind und den Steuerzahlern viel Geld kosten und welche ehrlich gemeint sind, damit sie sich für eine Partei entscheiden können!

Wir alle sind mit unseren Kurz- und Langzeitgedächtnis verantwortlich für den Ausgang der Wahl am 29. September 2019 - wer gewählt und wer abgewählt wird! Wählen heißt nicht "Stimmvieh" für die Parteien zu sein, sondern Mitverantwortung für unser schönes Land Österreich zu übernehmen. Die Demokratie braucht mehr Ehrlichkeit aller Verantwortlichen!





Dr. Joe Höllhuber, 5020 Salzburg