Langlebigkeit als Zeichen von Qualität

Als technikaffiner Leser kann ich Frau Ing. Baumann (LB, "E-Mobilität - oder doch E-Immobilität?" 19.4.) nur zustimmen! Hier wird ein Hype gezüchtet, der seltsame Blüten hervorbringt: Wir kritisieren die Umweltbedingungen (personell und ressourcenbetrachtet) von Lebensmittelerzeugung und Transport, schützen Tiere, die oft kaum wer kennt (leider) und vieles mehr, jedoch scheint's uns wurscht, wie Batterien entstehen (im Vordergrund die Gewinnung der seltenen Erden) und produziert werden, aber bewerben und subventionieren sogar tonnenschwere (die Batterien sind etwa ein Drittel der Masse) Luxusgefährte, deren Sinn mit sagenhaften Systemleistungen beworben wird.

Toll! Merke: Autos wachsen nicht am Baum, bei der "Geburt" hat besonders ein E-Gefährt schon mindest 50 000 km (in Öl gerechnet) verbraucht!

Die Langlebigkeit ist ein Zeichen der Qualität, das war und sollte doch wieder ein Argument bei einem notwendigen Kauf sein. Meiner ist erst 15 Jahre alt. Kompliment an Frau Baumann!

Werner Willimek, 2540 Bad Vöslau