Die Sanierung der Tunnelkette auf der A10 in dieser Form ist (wie von Experten zu hören) alternativlos. Dass es aufgrund der hohen Verkehrsdichte bei der kleinsten Störung zu langen Staus kommt (egal wann und wo), ein Faktum. Nichts desto trotz suchen Wirtschaft und Politik einen Sündenbock und jammern, anstatt alternative Anreize zu schaffen. Warum kann man nicht generell für das Bundesland Salzburg und angrenzende Skiregionen die Benützung der Öffis bei Vorlage eines gültigen Skipass gratis anbieten (und kein Fleckerlteppich an gratis Busnutzungen). Manch einer würde diese Möglichkeit zumindest testen und vielleicht feststellen, dass man einen entspannten Skitag auch mit Bahn und Bus erleben kann. Ohne Stau, weder an der Liftkassa noch bei der An- und Abreise. Und wer sich trotzdem in den Stau stellen will, darf gerne auf das Licht am Ende des Tunnels warten.





Wolfgang Perhab, 5422 Bad Dürrnberg