Matura muss sein?

Ein Schulabschluss mit oder ohne Matura löst nicht das Problem, dass die Schulabgänger teilweise zu wenig Wissen mitbringen, um ein Studium erfolgreich beginnen beziehungsweise beenden zu können. Dieser Zustand erklärt auch, warum wir an den Universitäten Drop-out-Quoten von 40 bis 50 Prozent haben. Wenn Studierende am Beginn ihres Studiums an einer technischen Universität bei einem fröhlichen Beisammensein mit dem Rektor an ihn mit der Bitte herantreten: "Bitte helfen Sie uns, wir können nichts, wir haben acht Jahre nur geschwindelt" - das ereignete sich vor 20 Jahren -, dann sagt das eigentlich alles, woran es fehlt. Wie bekannt: Wer fordert, der fördert, daran sollte man sich halten, um unserer nachfolgenden Generation Gutes zu tun.





Wolfgang Pöhl, Altrektor Montanuniversität Leoben, 5026 Salzburg