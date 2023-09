Menschen in ihren Wohnungen vor Passivrauch schützen

Vielen Dank an Herrn Roman Seitz für seine Rückmeldung ("Keine Hilfe von der Hausverwaltung bei Rauchern"). Das zeigt mir, dass wir nicht allein mit unserer Thematik sind. Man muss bedenken, dass nur eine Zigarette aus Tabak, Nikotin, Teer, Arsen, Aceton, Zusatzstoffen sowie Geschmacks- und Verdickungsmitteln besteht. Insgesamt kommen im Zigarettenrauch an die 4000 verschiedene Substanzen vor, von denen mindestens 40 krebserregend und 200 giftig sind.

Menschen, die in einem Haus leben und dem Passivrauch nicht ausgesetzt sind, kennen dieses Gefühl nicht. Vielleicht sollten die Politiker endlich diese Problematik angehen, um genau diese Menschen in ihren eigenen vier Wänden vor dem Passivrauch zu schützen.

Kevser Yönyül, 5020 Salzburg