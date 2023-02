Mit dem Bau des S-Link sollte endlich begonnen werden

Ich bin wirklich eine leidenschaftliche Besucherin der Stadt Salzburg, es ist eine so schöne und für Touristen herrliche Stadt. Erleichtert wird dieser erfreuliche Besuch in Salzburg durch die außergewöhnlich gute Verbindung zwischen Bad Ischl-Salzburg und umgekehrt.

Den Vorschlag eines S-Links verfolge ich schon lange und bedaure sehr, dass stets in allen den öffentlichen Verkehr betreffenden Belangen ein Politikum daraus gemacht wird. Viel zu lange wird bereits darüber "gestritten", besser wäre es, diese so nützliche neue Verbindung endlich mal anzufangen und daran zu denken, dass der Umstieg auf Öffis nur mit so nützlichen Anschlussverbindungen für Pendler, Einheimische und Touristen ein großes Plus darstellt. Je länger herumgezogen wird, umso teurer wird es. Wo bleibt denn da der Umweltgedanke? Während der Umbauarbeiten ist es halt etwas unangenehmer, aber danach eine so tolle zusätzliche Möglichkeit zu erhalten, müsste doch etliche Zweifel zerstreuen. Und was den Protest der Anrainer betrifft, die Geschäfte sind ohnehin ziemlich unansehnlich, sie können danach nur noch gewinnen.

Ich befürworte diesen S-Link und wünsche der Stadt Salzburg, ohne zu zögern und ohne Parteien-Hickhack endlich mit dem Bau zu beginnen. Spätere neue Anschlüsse können von vornherein doch schon mit eingeplant und später dann verwirklicht werden. Schließlich ist es im Sinne des Gedankens eines Umsteigens auf Öffis und ein Gewinn nicht nur für die heimische Bevölkerung. Das ist wohl der wichtige und alles entscheidende Grundgedanke, möchte ich meinen.







Brigitte Edlinger, 4820 Bad Ischl