Möge Gutes für Land und Leute gelingen

Kritisieren ist nicht schwer. LH Haslauer versucht, aus der gegebenen Lage das Bestmögliche umzusetzen. Pauschale Dämonisierung und reine Negativprognosen sind keine Lösung. Alle sind in einer Koalition gefordert, sonst geht es nicht gut voran. Aber guten Willen kann man unterstellen. Und an den Taten soll man sie erkennen, die Sacharbeit(er) auf allen Seiten, wie so schön gesagt wird. Zudem alles tun, damit die Leute weniger verdrossen sind. Darum solle man sich bemühen, rät der Landeshauptmann. Ihm und seiner Regierung mögen das künftige Programm und viel Gutes für Land und Leute gelingen - gemeinsam.



Karl Brunner, 9020 Klagenfurt