Neues Kapitel für Mesnerhaus

Zu "650 Jahre altes Mesnerhaus ist jetzt ein Haus für die Kultur" (SN, 27. 1.): Das Rauriser Mesnerhaus ist jetzt ein Haus für die Kultur und Literatur. Die

Rauriser Kulturtage haben es geschafft, jetzt gibt es neben dem Literaturhaus in Henndorf das Literaturhaus Rauris. Die Kulturtage feiern heuer ihr

50. Bestehen in Rauris. In Henndorf ist es der "Henndorfer Kreis", gegründet von dem

Dichter Carl Zuckmayer in den Jahren 1926 bis 1938. Vor zehn Jahren konnte mit der Adaptierung des Freumbichlerhauses und der Gründung des Vereins Literaturhaus Henndorf an diese bedeutenden Kulturjahre in Henndorf und Salzburg (100 Jahre Salzburger Festspiele) angeknüpft werden.

Der Landeshauptmann Dr. Haslauer hat die Bedeutung eines Literaturhauses auf dem Lande, nun sind es zwei, frühzeitig erkannt.



RA Wichard von Schöning, 5302 Henndorf am Wallersee