Neutralität - Schutz und Hilfe?

Die Neutralität Österreichs war für den Abzug der Besatzungsmächte nach dem Zweiten Weltkrieg Bedingung, mit viel Verhandlungsgeschick, Reparationszahlungen und Glück wurde Österreich der Staatsvertrag zuerkannt und Österreich blieb als eigenständiges Land erhalten. Im Laufe der Zeit wurde die Neutralität, die lediglich Bedingung eines Vertrages war, zu einer ähnlich verklärten Romantik umgewandelt wie die "gute, alte Kaiserzeit".

Eindeutig zugehörig zur westlichen Welt wäre ein Beitritt zur NATO schon längst aus vielen Gründen fällig gewesen. An den Vorwurf des militärischen "Trittbrettfahrens" im Falle eines Angriffs haben wir uns als längst gewöhnt. Die militärische Landesverteidigung wurde auf symbolische Abwehrmaßnahmen reduziert. Die wiederholten Versprechungen zu einer entsprechenden Aufrüstung wurden nach den Wahlen regelmäßig vergessen. Es flossen nicht nur wenig bis keine finanziellen Mittel, sondern es wurde auch eine grundlegende Systemänderung, an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst, verabsäumt. Noch immer haben wir eine zu große Anzahl von "Häuptlingen" wie zu Kaiserszeiten und viel zu wenig "Indianer", die noch dazu wenig bis gar keine Kenntnisse und entsprechende Ausrüstung haben, in einem konventionellen Gefechtsfeld zu überleben, geschweige denn, sich zu verteidigen. Einige ausgezeichnete Spezialeinheiten gibt es dennoch, die einen guten Beitrag im Rahmen einer gemeinsamen Verteidigungsstrategie leisten könnten!

Ich kann mir gut vorstellen, dass dem Verteidigungsbündnis NATO unser Österreich mit seiner Neutralität, gepaart mit militärischem Vakuum, ein willkommenes Gefechtsfeld (da kein NATO-Land) darstellt, sollte es zu einem militärischen Konflikt mit einem Aggressor kommen. Das dürfte auch einer der Gründe sein, warum gerade jetzt Finnland und Schweden in das Militärbündnis aufgenommen werden wollen.



Christian Hahn, 5620 Schwarzach im Pongau