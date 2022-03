Nicht ganz neu, aber richtig, gut und wichtig!

In den SN vom 26. März übt Herr Resch richtigerweise und heftig Kritik an den Maßnahmen der Regierung und noch weitergehenden Forderungen: Pendlerpauschale, Benzinpreisdeckelung, Verbilligung von Kunstdünger, Aufschub der CO2-Bepreisung. Und er gelangt zu einem uns allen dringend angeratenen Umdenken und Umsteigen in eine Zukunft für die heute Jungen: "...emissionsfrei fahren ... ökologisch und verdichtet bauen ... nachhaltig heizen ... mit dem Nachtzug fahren ... gesünder und weniger Fleisch essen ... Energie selbst erzeugen". Das könnte entnommen sein unseren politischen Leitlinien in der Alternativen Liste Österreichs (ALÖ) aus dem Jahr 1981, dem damals mancherseits nicht so wohl gelittenen Teil der 'linken' Grünen. Müssen heute die 'konservativen' "Salzburger Nachrichten" den mitregierenden Grünen den Weg weisen?







Christian Burtscher, 5083 St. Leonhard