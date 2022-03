Sprit ist echt teuer? Gewöhnen wir uns dran.

Öl, Gas und Benzin kosten so viel, dass es richtig wehtut. Tatsächlich ist das aber kein Irrtum der Geschichte. Sondern künftige Normalität.

Kein Politiker, der Wert auf seine Karriere legt, traut sich, diese Wahrheit auszusprechen. Doch die Wahrheit soll den Menschen ja angeblich zumutbar sein. Also seien hier die Tatsachen niedergeschrieben: Das, was Benzin, Diesel, Gas und Heizöl jetzt gerade kosten, das dürfen sie kosten. Das müssen sie kosten. Und das werden sie, betrachtet auf die kommenden Jahrzehnte, auch kosten - oder sogar mehr. Andernfalls drohen uns Klimakollaps, Verkehrskollaps und ein Leben am Gängelband gnadenloser Diktatoren, die auf den fossilen Rohstoffen sitzen.

...