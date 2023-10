Obus-Linien: Wurde an alles gedacht?

Die geplanten Änderungen des Obus-Fahrplans sind sicherlich reiflich überlegt worden! Bezüglich Linie 1 gebe ich zu bedenken: Die heimischen Fußballfans und die "Fans" der Gastmannschaften kommen meist mit dem Zug nach Salzburg und können von dort mit der Linie 1 direkt zum Stadion fahren, die Stadt bleibt von eventuellen Ausschreitungen verschont. Viele Bewohner der Umlandgemeinden kommen mit dem Zug, um dann mit der Linie 1 zum Europark zu fahren. Und wir am Stadtrand von Salzburg (Taxham, Maxglan) nutzen die derzeitige Linie 1, um in die Altstadt (Station Hanuschplatz), oder in die Neustadt (Station Mirabellplatz) oder zum Bahnhof zu fahren - immer direkt und ohne umzusteigen!

Laut dem präsentierten Plan wird damit Schluss sein. Vielleicht kann man diese Änderung noch einmal überdenken? Nicht zu vergessen die zahlreichen Arbeitskräfte im Europark, deren Anfahrt zum Arbeitsplatz und deren Heimfahrt am Abend erschwert werden.

Dr. Josef Deutinger, 5020 Salzburg