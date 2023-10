Obus-Planer sollen sich an Ort und Stelle ein Bild machen

Zum neuen Obus-Plan: Was, bitte, soll die Routenführung der Linie 1 in Zukunft in den Süden der Stadt? Wenn nach wie vor die Linie 8 erhalten bleibt, reicht dies vollkommen aus.

Der Einser ist der einzige Obus, der von der Altstadt (Hanuschplatz) über die Salzach Richtung Bahnhof fährt (abgesehen vom kleinen Albus Nr. 23, der aber vom Platzangebot absolut keinen Ersatz darstellt) und deshalb logischerweise oft heillos von abreisenden Gästen samt Koffern überstrapaziert wird. Mit dem Ergebnis, dass man sich drin wie in eine Sardinendose eingepfercht fühlt.

Man kann sich wieder einmal des Gedankens nicht erwehren, dass die Planer nur vom Schreibtisch aus agieren und bestimmen, anstatt sich regelmäßig über die Frequenzen an Ort und Stelle ein Bild zu machen.

