Obusplan soll verbessert werden

Früher sind die Obusse in Salzburg viel regelmäßiger gefahren. Jetzt fahren die Busse nur noch alle zehn bis 15 Minuten. Außerdem sind die Busse oft sehr überfüllt. Wir glauben, dass vielleicht mehr Leute mit dem Bus fahren würden, wenn die Busse regelmäßiger fahren würden, da sie dann wahrscheinlich nicht so überfüllt wären. Wir wissen, dass es einen Personalmangel gibt, da die Busfahrerinnen nicht so gut bezahlt werden. Vielleicht würden es helfen, wenn die Busfahrer/-innen besser bezahlt würden.

Wir würden uns wünschen, dass die Busse regelmäßiger fahren.



Bettina-Marie Popielski und Greta Maria Hofer (Schülerinnen), 5020 Salzburg