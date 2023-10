Wer statt schrillen Emotionen einmal Substanz in seine Beiträge bringen will, sollte sich, zum eigenen Erkenntnisgewinn, die Mühe machen, das Projekt des S-Links einmal gründlich durchzulesen. Anerkannte Verkehrsexperten haben dort das Verbinden der ÖBB S-Bahnstrecken mit dem S-Link angedacht. Für jeden nachzuprüfen in der SN Sonderbeilage "S-Link" von Juni dieses Jahres unter "2. Ausbaustufe". (Planskizze)

Wolfgang Wachter, 5020 Salzburg