Der S-Link besteht in seinem ersten Abschnitt nur aus einem halben Ast, vom Hauptbahnhof bis zum Mirabellplatz, später bis Hallein. Er soll mit einem angepassten Obus-Netz ergänzt werden. Beide Systeme sollten zur gleichen Zeit in Betrieb gehen. Das sieht derzeit nicht so aus. Es liegen zwei Jahre dazwischen.

Was ebenso wichtig ist: Welche Einschränkungen gibt es für Autos? Da hört man gar nichts. Weil sonst die Bürgerbefragung noch sicherer verloren geht.

Peter Krismer, 5020 Salzburg